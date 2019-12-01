Nos quedamos en Morena: la unidad es la ruta para ganar en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 11:14:28

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- Reconocemos el triunfo del compañero Carlos Torres Piña y estamos listos para organizarnos y construir, desde Morena, la ruta que nos conduzca a la victoria.

Nuestra disciplina y compromiso con el movimiento nos llaman a reconocer el resultado del proceso y seguir adelante. La tarea ahora es sumar esfuerzos, cerrar filas y construir los caminos que nos permitan alcanzar el triunfo en 2027.

Ante las decisiones que puedan tomar los compañeros y amigos que respaldaron al profesor Raúl Morón Orozco, consideramos responsable expresar con claridad nuestra posición: nos quedamos en Morena y no acompañaremos ninguna ruta fuera del partido. Hacerlo significaría apartarnos del llamado a la unidad que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dirigentes políticos y líderes de expresiones estatales Manuel López Meléndez, de Michoacán en Movimiento; Ramsés Sandoval, en representación de Alianza por la Transformación de Michoacán, que encabeza el exdiputado Juan Pablo Puebla; y Martín García Avilés, del equipo de Movimiento Amplio de Izquierdas (MAÍZ), junto con referentes municipales y liderazgos de expresiones políticas de todo el territorio michoacano, expresaron con claridad su decisión de permanecer en Morena y trabajar por la unidad rumbo a 2027.

En las próximas horas, nuestros equipos sostendrán reuniones con el coordinador Carlos Torres Piña para planificar tareas y participar en la organización de Morena rumbo a 2027.

La unidad es un valor en el que creemos. Nuestra ruta está clara: Morena, organización y trabajo para ganar Michoacán.