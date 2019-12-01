Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T en Chihuahua

Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 08:20:22
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Chihuahua, Chihuahua, a 29 de septiembre 2026.- Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua, de cara a las elecciones de 2027.

Lo anterior significa que, el ex presidente municipal de Ciudad Juárez encabezará las actividades del partido oficialista en el proceso electoral del próximo año y posteriormente fungirá como el candidato del instituto político a la gubernatura de la entidad.

Pérez Cuéllar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En 1986 inició su carrera política con el Partido Acción Nacional (PAN), después, entre 2015 y 2016 militó en Movimiento Ciudadano y finalmente se afilió a Morena.

Además, ha trabajado como diputado local y federal, como senador y en 2021 asumió la Alcaldía de Ciudad Juárez.

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