Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 21:19:51

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- El proceso interno de Morena para definir a su aspirante a la gubernatura de Guerrero avanzó con la aprobación del registro de Beatriz Mojica Morga, quien quedó como la única contendiente con inscripción validada por el partido rumbo a las elecciones de 2027.

La Comisión Nacional de Elecciones del partido confirmó este jueves la procedencia de su registro, luego de revisar la documentación presentada y verificar que cumpliera con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Con esta resolución, la senadora con licencia podrá avanzar en la etapa de precampaña y encabezar los trabajos del partido en la entidad, luego de que no se aprobaran otros registros para participar en el proceso interno.

Mojica Morga había anunciado el pasado 23 de noviembre su intención de contender por la gubernatura, al destacar su trayectoria política, sus raíces afromexicanas y el trabajo que ha desarrollado en distintas regiones de Guerrero.

La definición se da en el marco del proceso electoral 2026-2027, en el que Morena abrió la selección de su aspirante en Guerrero exclusivamente a mujeres, como parte de sus disposiciones de paridad de género.

Aunque el registro aprobado la coloca como la única aspirante del partido en esta etapa, todavía deberá cumplirse el procedimiento interno para formalizar la candidatura definitiva, cuya definición está prevista para febrero de 2027.