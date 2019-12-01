Morelia, Michoacán a 25 de noviembre del 2026.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Memo Valencia Reyes, no descartó contender por la presidencia municipal de Morelia y señaló que su hermano René Valencia, líder de la organización Revolución Social, también está entre los perfiles que el partido considera.

En rueda de prensa, dijo que la decisión dependerá de una nueva encuesta, con una muestra más amplia, y de las negociaciones con Acción Nacional (PAN). Afirmó que, aunque la alianza entre ambos partidos en Michoacán está prácticamente acordada, todavía no hay definiciones sobre quién encabezaría la candidatura en la capital.

“Estamos valorando, no me descarto todavía. Tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer; tengo que dejar todo bien armado y participar, o continuar en la dirigencia. La gran ventaja es que los dos salimos casi igual; yo salgo un poquito más alto que él, cosa de nada, tres o cuatro puntos. Haríamos una nueva encuesta, con más cuestionarios y menos margen de error, y en función de esa encuesta decidimos cómo participar”, declaró.

Valencia Reyes señaló que su partido aún está dispuesto a construir un acuerdo con el PAN para Morelia, aunque advirtió que el PRI también se prepara para competir sin alianza. Sostuvo que su partido cuenta con perfiles y estructura para presentar una candidatura propia.

“En Michoacán es prácticamente un hecho que vamos juntos, y en Morelia todavía no hay definiciones... Tampoco está cerrada la puerta para construir con Acción Nacional; ojalá nos apoyen, creo que sería muy fácil ganar. Pero si no, también podemos competir solos”, afirmó.

Como parte de las negociaciones, el dirigente priista dijo que, si el PAN lleva la candidatura a la alcaldía de Morelia, el PRI plantearía encabezar cuatro candidaturas a diputaciones locales y una federal. A su juicio, esa distribución sería una compensación equitativa por el respaldo y la estructura que aportaría su partido.

El también diputado local añadió que la contienda en Morelia podría fortalecer la presencia del partido y dijo que, de acuerdo con una encuesta que mencionó, René Valencia tendría posibilidades de ganar el Distrito 11 aun sin alianza. Sin embargo, precisó que los resultados deberán actualizarse antes de tomar una decisión..