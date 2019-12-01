Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 18:59:23

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Entre quienes identificaron a una fuerza política con posibilidades de ganar la gubernatura de Michoacán, 55% señaló a Morena, según la medición efectiva de Enkoll. El partido ocupa el primer lugar en la percepción de triunfo rumbo a 2027.

La encuesta también muestra cómo se distribuyen las respuestas en el conjunto de entrevistados. Morena obtiene 47%, mientras que 12% dijo no saber o no respondió y 3% contestó que ninguna fuerza tenía mayores posibilidades.

El Movimiento del Sombrero aparece en segundo lugar con 18% en la medición efectiva. Le siguen el PAN con 8% y el PRI con 6%.

El estudio reporta un margen de error de alrededor de ±2.83 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95% en sus principales indicadores.