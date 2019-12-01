Marco Polo Aguirre busca coordinar Morena en Morelia; pide elegir al perfil más competitivo

Marco Polo Aguirre busca coordinar Morena en Morelia; pide elegir al perfil más competitivo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 15:31:44
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Morelia, Michoacán, a 29 de octubre del 2026.- El diputado local Marco Polo Aguirre Chávez confirmó su interés en encabezar la coordinación municipal de Morena en Morelia y sostuvo que la definición debe recaer en el perfil con mayor competitividad electoral.

“Yo sí creo que tiene que ser el perfil más competitivo. No podemos, por prejuicios políticos, encartar o descartar a nadie”, afirmó al ser cuestionado sobre la contienda interna rumbo a 2027.

Aguirre dijo que ve varios perfiles con posibilidades, entre ellos Juan Carlos Barragán, y Gladys Butanda, además del suyo. Señaló que el proceso aún no está definido y pidió a los aspirantes evitar confrontaciones.

“Mi llamado es que no se desborden las pasiones. Yo no construyo destruyendo”, expresó.

El legislador aseguró que trabaja en territorio y que su respaldo se basa en la cercanía con la ciudadanía, no únicamente en las redes sociales. También dijo que la coordinación debe recaer en una persona capaz de sumar al movimiento y atender los problemas de la capital.

Como parte de su diagnóstico, señaló que en Morelia persisten la falta de agua, deficiencias en alumbrado público y una sensación de inseguridad, además de una brecha entre colonias con servicios suficientes y otras con carencias. A su juicio, la ciudad enfrenta “una desesperanza” relacionada con la falta de atención y diálogo entre autoridades y habitantes.

Marco Polo Aguirre afirmó que aceptará el resultado del método interno, incluidas las encuestas, y llamó a mantener la unidad de Morena durante el proceso.

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