Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, reconoció que las mujeres han sido una fuerza fundamental de la Cuarta Transformación y en toda la vida pública de México. Sus luchas, ideas, trabajo y aportaciones han abierto caminos para la igualdad, pero advirtió que no puede hablarse de justicia social mientras existan mujeres que vivan con miedo o enfrenten violencia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Navarro García destacó que defender sus derechos, escuchar sus voces y acompañar sus causas es una responsabilidad de todos los días. Señaló que las mujeres han sido protagonistas de grandes cambios y que su participación es indispensable para seguir avanzando.

El exsecretario de Finanzas sostuvo que transformar Morelia también significa construir, de la mano de las mujeres, una ciudad donde puedan caminar tranquilas, decidir con libertad y vivir con dignidad. Consideró necesario combatir las desigualdades y escuchar sus propuestas en cada colonia, barrio y tenencia.

Asimismo, reconoció a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como un referente de las mujeres que, con preparación, trabajo y determinación, han abierto caminos y superado obstáculos para conquistar espacios de decisión. Destacó que su llegada a la Presidencia demuestra cuánto han avanzado las mujeres en la vida pública del país y cuánto falta todavía por hacer para garantizar la igualdad.

Finalmente, Luis Navarro reiteró que la lucha contra la violencia no puede limitarse a una fecha. Llamó a trabajar desde todos los espacios por una Morelia que escuche, respete y proteja a las mujeres, porque sin su participación, sus ideas y sus luchas, no puede existir una verdadera transformación.