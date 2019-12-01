Luis Navarro lleva Barrio X Barrio a la colonia Mariano Escobedo y al Tianguis de la Feria

Luis Navarro lleva Barrio X Barrio a la colonia Mariano Escobedo y al Tianguis de la Feria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:14:36
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Morelia, Michoacán a 21 de octubre 2026.- Luis Navarro continuó este miércoles con la estrategia en territorio Barrio X Barrio, ahora con recorridos por la colonia Mariano Escobedo y el Tianguis de la Feria, donde mantuvo contacto directo con vecinas, vecinos y comerciantes.

La jornada permitió a Luis Navarro convivir con quienes diariamente dan vida a estas zonas de Morelia, desde familias de la colonia hasta comerciantes que encuentran en el tianguis un espacio de trabajo y encuentro comunitario.

Más que una agenda de eventos, Barrio X Barrio busca mantener una presencia constante en las calles de Morelia, acercando a Luis Navarro a la vida cotidiana de cada zona y fortaleciendo el vínculo con sus habitantes.

Durante el recorrido también se compartió el periódico Regeneración, con información sobre acciones y programas de la Cuarta Transformación.

Con estas visitas, Luis Navarro mantiene una ruta territorial basada en la cercanía, el contacto directo y la presencia permanente en los barrios de Morelia.

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