Luis Navarro garantiza unidad: reconocerá a quien resulte electo y cerrará filas con la decisión de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 08:57:30

4 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, aseguró que reconocerá plenamente el resultado del proceso interno y respaldará la decisión que tome su partido para definir a quien encabece el proyecto del movimiento en la capital.

“Voy a reconocer cien por ciento a quien sea el coordinador o coordinadora. Si el día de mañana las encuestas o algún otro mecanismo determinan que otra compañera o compañero debe encabezar el proyecto, lo voy a reconocer”, afirmó durante una entrevista en vivo con periodistas, representantes y directivos de distintos medios de comunicación.

Navarro sostuvo que, una vez concluida la etapa interna, las diferencias y la competencia entre perfiles deberán quedar atrás para concentrarse en presentar a las y los morelianos un proyecto capaz de profundizar la transformación de la ciudad.

“Espero que esto se normalice y podamos decirle a los morelianos por qué queremos llegar a transformar nuestra ciudad”, expresó.

El exsecretario de Finanzas señaló además que su participación dependerá de la valoración que haga Morena sobre el papel que puede desempeñar rumbo a las siguientes etapas del movimiento en Morelia. “Si mi partido cree que Luis Navarro puede sumarle a Morelia, lo vamos a hacer con mucho gusto; y si no, estamos igual de firmes con el movimiento”, afirmó.

Navarro reiteró que continuará recorriendo Morelia y dialogando con militantes, liderazgos y distintos sectores, pero dejó clara su postura frente a la definición interna: respetar el resultado, reconocer a quien resulte electo y mantener la unidad del movimiento por encima de cualquier aspiración personal.