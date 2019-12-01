Fiscalía determinará si disparos en Antonio Plaza iban dirigidos contra locales: Cajero Reyes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 07:45:48

Celaya, Guanajuato, a 4 de noviembre 2026.- La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar si las detonaciones de arma de fuego registradas en la zona de Antonio Plaza y avenida Constituyentes estuvieron dirigidas contra alguno de los establecimientos comerciales, informó el director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, quien confirmó que ya cuentan con información y videos que podrían ser importantes para esclarecer lo sucedido.

El funcionario señaló que, tras el reporte de disparos, se confirmó que no hubo personas lesionadas y que, de manera preliminar, los impactos aparentemente habrían sido realizados hacia el frente, aunque será mediante las diligencias periciales como se determine si algún negocio resultó afectado.

"No puedo descartar nada ni tampoco afirmar, sería un error de mi parte", puntualizó.

Sin embargo, aseguró que ya cuentan con información para dar seguimiento al caso y adelantó que disponen de grabaciones que podrían contribuir a las investigaciones.

"Ya tenemos algunos videos que van a servir de manera importante a la Fiscalía", afirmó.

Añadió que la corporación mantendrá el trabajo coordinado con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, además de continuar con los recorridos y revisiones en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, confirmó que la Fiscalía ya tomó conocimiento de los hechos y que la Policía Municipal continuará aportando información para contribuir al esclarecimiento de las detonaciones.