Luis Navarro gana en Morena y Morena gana en Morelia: LaEncuesta.mx

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2026.- Luis Navarro García encabeza las preferencias entre los aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Morelia, con el 33.6%, de acuerdo con la encuesta publicada el 12 de noviembre por LaEncuesta.mx, en la que se coloca por encima de los demás perfiles en la carrera interna rumbo a 2027.

Según el estudio demoscópico de LaEncuesta.mx, Navarro ocupa el primer lugar entre los perfiles considerados, luego de consultar a la ciudadanía sobre quién preferiría que encabezara la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital michoacana.

Por otra parte, la misma casa encuestadora coloca a Morena al frente de la intención de voto en Morelia, con el 39.5%, frente al 37.5% del partido blanquiazul, una diferencia de dos puntos porcentuales entre ambas fuerzas políticas.

Otro dato relevante del estudio es el peso que podría tener una posible alianza de la Cuarta Transformación. El Partido Verde registra el 7.3% y el Partido del Trabajo el 1.1%, porcentajes que, sumados aritméticamente al de Morena, alcanzarían el 47.9%.

Los resultados se publican en medio del posicionamiento de Navarro y del llamado “milagro financiero” de Michoacán, periodo en el que, durante sus cinco años al frente de Finanzas, se recuperó el orden presupuestal, se regularizaron pagos al magisterio, trabajadores y proveedores, y se impulsaron grandes obras y apoyos sociales. A ello se suman más de 25 años de trayectoria empresarial, su paso por la presidencia de la CANACO Morelia y por la Secretaría de Fomento Económico municipal.