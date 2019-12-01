Luis Navarro acompaña a las familias de Villas del Pedregal en la Marcha por la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:57:26

Morelia, Michoacán, 23 de octubre del 2026.– Luis Navarro participó en la tercera Marcha por la Paz de Villas del Pedregal, donde acompañó a vecinas y vecinos que salieron a las calles para hacer visible una demanda común: vivir con mayor tranquilidad en su comunidad.

La movilización reunió a familias, encargados del orden, integrantes de Vecino Vigilante, madres, padres y jóvenes que se han organizado para fortalecer la convivencia y promover mejores condiciones de seguridad en la zona.

“Hoy vine a acompañar a las y los vecinos de Villas del Pedregal. La paz no se decreta desde una oficina; se construye aquí, calle por calle, vecino por vecino”, expresó Luis Navarro durante la caminata.

Luis Navarro destacó que la seguridad también comienza en lo cotidiano: con calles iluminadas, parques cuidados, presencia policial y comunidades organizadas, donde las familias puedan utilizar los espacios públicos con tranquilidad.

Durante la marcha, señaló que el principal anhelo de las familias es que niñas, niños y jóvenes puedan salir a la calle, ir a la escuela, jugar en los parques y regresar seguros a casa.

Al finalizar el recorrido, Luis Navarro reconoció a quienes participaron en la jornada: “Gracias a todas y todos los que hoy salieron a caminar. Aquí sigo, para escuchar y para trabajar con ustedes, barrio por barrio”.