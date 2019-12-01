Lorenia Valles asume la Coordinación Estatal de Morena en Sonora rumbo al proceso electoral 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 22:46:58

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- La definición interna de Morena en Sonora quedó resuelta este lunes con el nombramiento de Lorenia Iveth Valles Sampedro como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación, posición desde la que encabezará los trabajos del partido en la entidad rumbo al proceso electoral de 2027.

La senadora con licencia recibió el respaldo de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el anuncio, luego de participar en el proceso interno para determinar quién asumiría la coordinación estatal.

Tras rendir protesta, Valles Sampedro señaló que asumirá esta responsabilidad acompañada por quienes integran el movimiento y sostuvo que continuará con los recorridos por distintos puntos de Sonora.

El nombramiento la coloca como el perfil que eventualmente podría encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027.

Valles Sampedro es originaria de Hermosillo y cuenta con experiencia en cargos públicos y partidistas. Antes de asumir la coordinación estatal se desempeñó como senadora de la República, cargo al que solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena.