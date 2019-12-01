“Lo que se ve no se pregunta”, Alfonso Martínez sobre si estará o no en las boletas del 27

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:15:14

Morelia, Michoacán; 6 de octubre de 2026.- El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puntualizó que continuará con sus recorridos por el interior del estado para escuchar las demandas de la ciudadanía. Ante los medios de comunicación, se refirió al encuentro que tuvo con un grupo de mujeres de la ciudad de Uruapan y uno más con empresarios de Zamora.

En ambos casos, explicó que fue invitado para compartir su experiencia de gobierno en Morelia. En Uruapan más de 80 mujeres le expresaron inquietudes, desahogaron dudas y celebraron el crecimiento de la capital, una ciudad de las de mayor repunte económico y turístico del país.

Reconocieron en Alfonso Martínez un hombre de familia comprometido con su ciudad y su estado. Una persona que le ha dado un nuevo rumbo a Morelia y en quien confían.

En Zamora, sostuvo un encuentro privado con empresarios del Valle quienes lamentaron las condiciones de abandono en que se encuentra el campo, la salud y las carreteras con una inseguridad galopante y desbordada en todo el país.

En ambos encuentros. Alfonso Martínez, destacó que Michoacán necesita de la participación de todas y todos para salir adelante.

En este contexto los medios de comunicación le preguntaron si estará en las boletas del 2027 a lo que respondió: “Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”.