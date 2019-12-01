Liderazgos de Morena, PVEM y el PRD, respaldan a Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Liderazgos de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), y el de la Revolución Democrática (PRD), manifestaron su respaldo a Carlos Torres Piña, coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Michoacán.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, recalcó que esta unidad de las izquierdas representa la búsqueda del bienestar para los michoacanos. Asimismo, reconoció a Torres Piña como una persona que ha demostrado capacidad para dialogar con distintas expresiones políticas, generar confianza y encontrar coincidencias alrededor de un proyecto colectivo.

“Su trabajo territorial y su disposición al entendimiento han contribuido a reunir a fuerzas con trayectorias propias en un mismo espacio de colaboración. Ese esfuerzo de construcción política merece nuestro reconocimiento”.

Por su parte, Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del PVEM, afirmó que hay apertura a que se sumen otros institutos políticos a esta triada, pero, dijo, es importante que sea para avanzar, tomar decisiones sobre cómo habrán de desplazarse las principales candidaturas, cómo habrán de armar candidaturas comunes, en ver dónde irían en lo individual.

En este sentido, el también ex aspirante a la coordinación estatal, dio a conocer que este día se instalará la primera mesa de trabajo con tales propósitos, conocer los intereses particulares que tiene cada fuerza política, “siento que vamos a caminar muy bien, sin mayores fisuras, porque hay entendimiento y porque hay en el objetivo principal que se logre la gubernatura en la Cuarta Transformación”.

Acceder a una agenda legislativa común, un programa de gobierno, compromisos verificables, mecanismos de seguimiento y reglas claras para la participación y la toma de decisiones es la ruta, apuntó Verónica García Reyes, secretaria general del PRD Michoacán, quien destacó la necesidad de construir a partir de una relación entre iguales, donde cada instituto aporte su historia, ideas, liderazgos y capacidades de organización.

La ex diputada federal enfatizó que este acto es una señal política importante que muestra la disposición de diálogo para construir una ruta común, con responsabilidad y madurez política, pues, añadió, Michoacán necesita la suma de capacidades y de voluntades.

Cabe destacar que en este encuentro estuvieron presentes diputados locales, federales, alcaldes, y diversos liderazgos de los tres partidos políticos, así como aspirantes a otras coordinaciones en el estado.