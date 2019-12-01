Leonel Godoy confirma registro para buscar la reelección por el distrito de Lázaro Cárdenas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:13:06

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, confirmó que se registró para buscar la reelección por el Distrito Federal 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas, municipio del que es originario y donde, dijo, ha ganado las dos elecciones federales anteriores.

“Ya me registré para la reelección en el Distrito Federal 1 con cabecera en Lázaro Cárdenas, de donde soy originario y donde he ganado las dos últimas elecciones federales”, declaró al ser cuestionado sobre el proceso interno de Morena.

Sobre la posibilidad de que una campaña de desprestigio afecte sus aspiraciones, Godoy no descartó que pueda incidir en los resultados de las encuestas, aunque distinguió ese efecto de la decisión final del partido. “Es posible, no en la decisión, sino en la encuesta”, respondió.

El legislador dijo que confía en las encuestas, pero recordó que él también ha sido blanco de ataques. “Yo confío en las encuestas”, afirmó.

Godoy señaló que esperará a conocer quiénes más se registraron antes de pronunciarse sobre la contienda. También recordó que en 2021 y 2024 compitió únicamente por Morena, sin que lo acompañaran el Partido del Trabajo, ni el Partido Verde.

Explicó que decidió buscar otro periodo en la Cámara de Diputados porque, a su juicio, aún tiene trabajo legislativo pendiente. Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó entre los temas que considera necesarios cambios relacionados con el fuero, las fiscalías y el sistema penitenciario.

El diputado precisó que su registro fue una decisión personal y no una determinación del bloque político que conforma.