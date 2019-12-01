La transformación se construye escuchando al pueblo y atendiendo sus necesidades: Torres Piña

Los Reyes, Michoacán, 20 de octubre de 2026.– La transformación no la hace una sola persona, sino la participación de miles de ciudadanas y ciudadanos que trabajan por mejorar sus comunidades, afirmó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Cuarta Transformación, durante el encuentro “La 4T te escucha” en Los Reyes, donde destacó que estos ejercicios recorrerán las diez regiones económicas de Michoacán para recoger las necesidades y propuestas de la población.

Durante el cierre de las mesas de trabajo, Torres Piña destacó la demanda de ampliar el financiamiento para pequeñas y medianas empresas, así como la necesidad de continuar mejorando la infraestructura carretera. Recordó avances como la rehabilitación del camino Peribán-Buenavista, los programas sociales elevados a derechos constitucionales y la salida de 13.6 millones de mexicanos de la pobreza. Asimismo, resaltó los 137 mil millones de pesos contemplados en el Plan de Paz y Justicia para Michoacán.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que el proceso interno de definición ya concluyó y refrendó el reconocimiento a Carlos Torres Piña como coordinador estatal. Myriam Martínez coincidió en que Michoacán ya decidió y llamó a evitar que los desacuerdos se conviertan en descalificaciones. En tanto, la presidenta municipal de Tingüindín, Glenda Mendoza Cruz, reconoció la historia de lucha del coordinador en la región y convocó a cerrar filas con el proyecto de transformación, recordando que “nos mueve el amor, la justicia y la libertad”.

Durante el encuentro, la representante del PVEM, Evangelina Villanueva, reconoció el trabajo territorial de Torres Piña, mientras que Juan Pablo Celis recordó que los ejercicios de consulta popular forman parte de la historia de Morena desde 2010 y llamó a fortalecer la unidad para afrontar la siguiente etapa del movimiento. También participó Marisela Sandoval Rocha, representante regional. Los asistentes coincidieron en que escuchar al pueblo, mantener la organización territorial y construir una agenda común deben ser las prioridades de la Cuarta Transformación en Michoacán.