Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:59:08

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Nueva encuesta de Gobernarte, consolida a Juan Carlos Barragán Vélez en las preferencias rumbo a la elección de la alcaldía de Morelia en 2027.

El estudio coloca al líder social en primer lugar con 31.4% de las preferencias.

Este resultado refrenda la fortaleza del posicionamiento de Barragán en la capital michoacana y confirma que su trabajo cercano a la ciudadanía, recorriendo colonias, comunidades y tenencias, tiene presencia y reconocimiento entre las y los morelianos.

La medición también refleja que Morena mantiene la ventaja en la preferencia partidista, con 38.5%, frente al 31.1% del PAN.

La encuesta de Gobernarte fue realizada del 11 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra de 500 encuestas por municipio y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la información publicada en el estudio.