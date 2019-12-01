Jasmine Bugarín es nombrada coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá por primera vez a uno de sus perfiles al frente de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, luego de que Morena y sus aliados designaran a la senadora con licencia Jasmine Bugarín Rodríguez para ocupar esta posición rumbo al proceso electoral de 2027.

La decisión fue anunciada este lunes por la dirigencia nacional de Morena, durante el proceso interno para definir las coordinaciones estatales en distintas entidades. De acuerdo con lo informado por el partido, el nombramiento de Bugarín respondió a un ajuste relacionado con el criterio de paridad de género.

Aunque el alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, obtuvo el primer lugar en la medición interna, la definición correspondió finalmente a Bugarín, quien fue identificada como la mujer mejor posicionada dentro del proceso.

Con esta designación, la legisladora se convierte en el primer perfil surgido del PVEM que obtiene una de estas coordinaciones dentro del proceso que Morena y sus partidos aliados llevan a cabo de cara a las elecciones de 2027.

Durante su intervención, Bugarín llamó a mantener la unidad entre quienes participaron en el proceso interno y planteó sumar esfuerzos para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Nayarit. También destacó el respaldo a la participación de las mujeres en la política.

Bugarín cuenta con experiencia legislativa, pues además de su actual encargo como senadora con licencia, ha ocupado una diputación local y dos diputaciones federales. Es licenciada en Derecho y anteriormente encabezó la dirigencia estatal del Partido Verde en Nayarit.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional constituye una estructura interna de organización política de Morena y sus aliados rumbo al proceso de 2027, por lo que la designación coloca a Bugarín al frente de los trabajos de este bloque político en la entidad.