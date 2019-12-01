IEM aprueba integración del Observatorio Ciudadano de Morelia para fortalecer la participación ciudadana

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó las solicitudes de diez personas para constituir el Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia, un mecanismo de participación que permitirá a la ciudadanía involucrarse en el seguimiento, análisis y evaluación de las acciones de la administración pública municipal.

La integración contempla siete mujeres y tres hombres, provenientes de distintos sectores sociales y profesionales, entre ellos el académico, empresarial, público y de la sociedad civil, con el propósito de contar con una representación plural que contribuya al análisis de los asuntos públicos del municipio.

Las solicitudes fueron revisadas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana y dictaminadas por la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana del IEM, presidida por la consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Con esta determinación, el IEM da continuidad a los mecanismos que permiten a la ciudadanía participar más allá de los procesos electorales, mediante espacios de observación y seguimiento de la gestión pública municipal.

IEM valida consultas indígenas de Huecorio y Acachuén

En otro punto de la sesión, el Consejo General declaró la validez de las consultas previas, libres e informadas realizadas en las comunidades indígenas de Huecorio, municipio de Pátzcuaro, y Acachuén, municipio de Chilchota, en las que sus habitantes determinaron ejercer su derecho al autogobierno y a la administración directa de sus recursos presupuestales.

En Huecorio, la consulta se celebró el 11 de octubre, con 232 votos a favor y 4 en contra; mientras que en Acachuén, realizada el 12 de octubre, se registraron 602 votos a favor y 81 en contra. Ambos ejercicios contaron con etapas informativas y consultivas, en las que las comunidades expresaron libremente su decisión conforme a los procedimientos establecidos.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y el desarrollo de las jornadas, el Consejo General declaró válidos ambos ejercicios, dando continuidad a los procedimientos correspondientes para el reconocimiento de las decisiones comunitarias.