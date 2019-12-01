IEM abre la puerta a candidaturas independientes para las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 15:59:13

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar mediante una candidatura independiente en el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, para los cargos de gubernatura, diputaciones locales de mayoría relativa y ayuntamientos.

La convocatoria establece los requisitos, procedimientos y fechas para presentar la manifestación de intención, obtener el respaldo ciudadano y solicitar el registro de las candidaturas.

Etapa: Manifestación de intención. Gubernatura: 24 de diciembre al 2 de enero. Diputaciones y ayuntamientos: 3 al 12 de enero.

Etapa: Obtención de respaldo ciudadano. Gubernatura: 14 de enero al 12 de febrero. Diputaciones y ayuntamientos: 24 de enero al 12 de febrero.

Etapa: Solicitud de registro de candidatura. Gubernatura: 10 al 24 de marzo. Diputaciones y ayuntamientos: 14 al 28 de marzo.

Para obtener una candidatura independiente, las personas aspirantes deberán reunir el 2 % de apoyo de la lista nominal correspondiente, cumpliendo los requisitos de distribución territorial establecidos para cada elección.

El respaldo ciudadano se recabará mediante la aplicación móvil del INE, con excepciones previstas para localidades con condiciones que dificulten su utilización, como el municipio de Aquila.

Las personas interesadas deberán presentar su manifestación de intención y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos, acreditar su elegibilidad, presentar la documentación correspondiente y reunir el respaldo ciudadano requerido. Una vez concluida esta etapa, el IEM verificará los apoyos obtenidos y determinará quiénes podrán solicitar su registro como candidaturas independientes. La declaratoria correspondiente se realizará del 5 al 9 de marzo de 2027.