Grupo Parlamentario del PVEM se reúne con Torres Piña para trazar ruta de trabajo rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 16:31:49

Morelia, Michoacán a 07 de octubre de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán sostuvo una reunión de trabajo con Carlos Torres Piña, coordinador estatal para la Defensa de la Transformación, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo político de cara al proceso electoral de 2027.

La coordinadora de las y los legisladores del PVEM, Sandra Arreola, destacó la importancia de mantener un acercamiento permanente con Torres Piña, así como fortalecer la coordinación con el dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar.

Señaló que este tipo de encuentros permiten construir acuerdos, mantener comunicación directa y avanzar de manera coordinada en los objetivos políticos de la Cuarta Transformación en Michoacán.

“Consideramos importante cerrar filas de cara al 2027, mantener una comunicación permanente y atender los lineamientos de nuestro dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, siempre privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos”, afirmó.

Arreola destacó que desde el Congreso del Estado las y los diputados del PVEM continuarán trabajando para fortalecer la agenda legislativa y política del partido, en coordinación con su dirigencia estatal y con quienes encabezan los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán.

La reunión forma parte de los acercamientos que el Grupo Parlamentario del Partido Verde, integrado por los legisladores Juan Antonio Magaña de la Mora, Abraham Espinoza Villa, David Martínez Gowman y Alfredo Anaya Orozco impulsa rumbo a 2027, con el propósito de consolidar una estrategia política conjunta y fortalecer la participación del PVEM dentro del proyecto de transformación en la entidad.