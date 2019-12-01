Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 16:46:27

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Gladyz Butanda Macías se coloca al frente de las preferencias electorales rumbo a la contienda por la presidencia municipal de Morelia, de acuerdo con un estudio de opinión de la encuestadora De las Heras, que le otorga una ventaja de 18 puntos porcentuales frente al eventual candidato del PAN.

En el careo electoral, la morenista alcanza 39 por ciento de las preferencias, mientras que David Cortés, perfilado por Acción Nacional para disputar la capital michoacana, registra 21 por ciento, una diferencia que coloca a Butanda en una posición destacada en el escenario electoral medido por la encuestadora.

Los resultados se suman a las mediciones que han evaluado distintos perfiles rumbo a 2027 y colocan a Gladyz Butanda entre las figuras de Morena con mayores posibilidades de triunfo.

Ante este escenario, se proyecta una victoria contundente para Morena en la contienda por Morelia, municipio que será clave para el partido guinda en las elecciones del año entrante.