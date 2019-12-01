Giulianna Bugarini, el liderazgo joven de Morena que busca coordinar Morelia

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- De fundadora de Morena a convertirse en la primera mujer en dirigir el partido en Michoacán, Giulianna Bugarini se ha consolidado como uno de los liderazgos jóvenes con mayor trayectoria política dentro del movimiento. Actualmente es diputada local, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y consejera nacional de su partido. Con esta experiencia, busca encabezar la coordinación de Morena en Morelia rumbo a 2027.

Su trayectoria combina trabajo legislativo, participación en la transformación de Michoacán y una presencia constante en las colonias, tenencias y comunidades de Morelia. Desde el Congreso ha impulsado reformas en favor de las mujeres, la seguridad y los derechos ciudadanos, mientras que en territorio mantiene el contacto directo con las familias para escuchar sus necesidades. Bugarini apuesta por una nueva etapa para Morelia, con un liderazgo joven, cercano a la gente y con experiencia para construir soluciones a los principales problemas de la ciudad.