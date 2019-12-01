Fabiola Alanís convoca a la unidad del movimiento y cierra filas con el coordinador estatal Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís sostuvo una reunión de trabajo con su estructura estatal y con Carlos Torres Piña, coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, en la que refrendó su compromiso de fortalecer la unidad de Morena y sumar equipos territoriales a las tareas de organización del movimiento.

Ante representantes de practicamente todo el estado Fabiola Alanís expresó que trabajará de manera coordinada con Torres Piña para consolidar la presencia territorial de Morena, fortalecer la cohesión interna y dar continuidad al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a seguir abonando a la unidad de la izquierda y de la Cuarta Transformación. Lo dijimos y lo sostenemos, más allá de la legitimidad de las aspiraciones personales está el gran proyecto de nación que encabeza nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum de la mano del pueblo de México.

La legisladora subrayó que la congruencia con los principios fundacionales de Morena exige anteponer el interés colectivo a cualquier aspiración personal y participar activamente en las tareas de organización y defensa de la transformación.

“Tenemos que ser congruentes con el origen de nuestro movimiento y estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Nos sumamos con determinación al trabajo que encabeza Carlos Torres Piña, con la convicción de que la unidad, la organización y el trabajo territorial serán fundamentales para darle continuidad al segundo piso de la transformación y ganar Michoacán en 2027”, sostuvo.

Fabiola Alanís recordó que, como parte de su trabajo político, ha realizado más de 100 actividades en distintos municipios, entre recorridos casa por casa, asambleas y encuentros con diversos sectores sociales, con el propósito de mantener el contacto directo con la ciudadanía y fortalecer la organización desde las comunidades.

“La esencia de Morena está en la gente. Nuestro movimiento nació caminando las calles, escuchando al pueblo y acompañando sus causas. Esa es la ruta que debemos mantener: cercanía, organización y congruencia con los principios que nos dieron origen”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación y a trabajar con responsabilidad para consolidar los avances alcanzados desde 2018.

“La transformación de Michoacán y de México está por encima de cualquier interés personal. Nos corresponde sumar, trabajar unidos y mantenernos cerca del pueblo. Con principios, organización y unidad, vamos a seguir construyendo el futuro que merece nuestro estado”, concluyó.