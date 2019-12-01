David Cortés, el único que le gana a los perfiles de morena rumbo a la alcaldía de Morelia

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- Las más recientes encuestas realizadas en la capital michoacana indican que David Cortés, abanderado de la alianza opositora, lidera las preferencias electorales para la presidencia municipal de Morelia. Según dos mediciones independientes publicadas este mes, el candidato mantiene una ventaja constante sobre los distintos contendientes medidos por la coalición oficialista.

De acuerdo con un documento de la casa encuestadora Áltica, basado en un levantamiento de 802 entrevistas realizadas mediante un sistema automatizado entre el 15 y el 17 de octubre de 2026, Cortés registra un 40% de la intención de voto. En este escenario, supera por siete puntos a Juan Carlos Barragán, abanderado de la alianza Morena-PT-Verde, quien obtiene un 33%. Por su parte, Toño Carreño, de Movimiento Ciudadano, alcanza un 7%, mientras que un 20% de la población encuestada afirma que aún no sabe por quién votar. Este estudio cuenta con un margen de error de +/- 3.46%.

Esta tendencia se observa también en el informe Poligrama, elaborado el 20 de octubre de 2026 a partir de 500 encuestas telefónicas. En este segundo careo, David Cortés, postulado por la alianza PRI-PAN, concentra el 36.0% de las preferencias. Su competidor más cercano en esta medición es Luis Navarro, de la alianza Morena-PT-Partido Verde, quien se ubica en 30.6%. Toño Carreño (Movimiento Ciudadano) capta un 8.0%, y el sector de indecisos asciende a un 25.4%. Este ejercicio de Poligrama tiene un margen de error estimado de +/- 4.4%.

Ambos estudios estadísticos coinciden en situar a Cortés al frente de la contienda con un margen de entre 5.4 y 7 puntos porcentuales por encima de la segunda posición, consolidando su liderazgo en las intenciones de voto rumbo a la elección municipal.