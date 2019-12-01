Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 19:48:19

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2026.-David Cortés Mendoza blindará a Morelia de cualquier intento de retroceso que planee el régimen dictatorial que hoy gobierna México, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Al atestiguar la entrega del nombramiento a David Cortés como Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, Quintana Martínez afirmó que el también diputado federal es el perfil mejor posicionado para encabezar los trabajos de Acción Nacional, rumbo al reto que enfrentará Morelia en el 2027.

“No hay ninguna duda de que el trabajo que realiza David Cortés, como Coordinador en Morelia de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, permitirá a Acción Nacional continuar realizando un buen gobierno en Morelia, como el que ha hecho Alfonso Martínez Alcázar, quien es el responsable de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad”, precisó Quintana Martínez.

El Presidente Estatal de Acción Nacional advirtió que David Cortés representa la continuidad del bien común y el desarrollo integral para todos los sectores sociales en el municipio de Morelia.

“David Cortés cuenta con la capacidad para encabezar el proyecto que dará continuidad a los trabajos para el bien común de todos los sectores sociales, así como para seguir impulsando el desarrollo integral de Morelia y todas sus tenencias”, señaló el Jefe Estatal del PAN.