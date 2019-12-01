Culiacán, Sinaloa, 28 de noviembre de 2026.- Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, informó que contactó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para proporcionar información sobre funcionarios que, según sus señalamientos, tendrían presuntos vínculos con grupos delictivos.

El comunicador explicó que envió un mensaje a través de WhatsApp a la nueva línea habilitada por la agencia estadounidense y recibió una respuesta apenas dos minutos después. Según relató, su primer contacto fue a las 10:14 de la mañana, hora de Culiacán, y a las 10:16 recibió un mensaje en el que le indicaron que tenían interés en la información.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, el periodista adelantó que continuará compartiendo datos con las autoridades estadounidenses. Entre los nombres que mencionó se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como las funcionarias Yeraldine Bonilla Valverde y Graciela Domínguez Nava, a quienes señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Partida Valdez sostuvo que algunos de estos nombres ya serían conocidos por las autoridades estadounidenses y que su intención es aportar nuevos elementos a las investigaciones. Sin embargo, sus declaraciones corresponden a señalamientos del comunicador y no constituyen por sí mismas pruebas de responsabilidad de las personas mencionadas.

La línea de denuncia de la DEA fue anunciada el pasado 26 de noviembre por su director, Terry Cole, para recibir información sobre integrantes de organizaciones criminales, funcionarios presuntamente corruptos y personas relacionadas con estas actividades en México.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se presentó una queja formal ante Estados Unidos por la iniciativa de la agencia, al considerar que es necesario defender la soberanía nacional.