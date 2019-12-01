Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:26:07

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- A poco más de dos meses de que Morena concluyera su proceso interno para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña aparece en primer lugar en cuatro encuestas publicadas durante noviembre sobre las preferencias electorales rumbo a 2027.

Las mediciones de AIMSA-Quadratín, Rubrum, GobernArte y Massive Caller registran para Torres Piña preferencias de 39%, 34.7%, 31.5% y 28.5%, respectivamente. Aunque los porcentajes varían entre las distintas casas encuestadoras, las ventajas sobre el segundo lugar oscilan entre 5.8 y 12.7 puntos porcentuales.

Estos resultados tienen como antecedente el proceso interno de Morena realizado en septiembre, mediante el cual se definió a Torres Piña como coordinador estatal. Desde entonces, ha desarrollado una agenda de recorridos territoriales, encuentros ciudadanos y reuniones con diferentes sectores políticos, sociales y productivos de Michoacán.

En los escenarios que incluyen a representantes de la oposición partidista, las diferencias alcanzan los 19 puntos en AIMSA-Quadratín y los 17.3 puntos en Rubrum. Por su parte, GobernArte reporta que cuatro de cada diez personas entrevistadas respondieron que sí votarían por Torres Piña.

Las cuatro mediciones ofrecen una fotografía del escenario político michoacano, en el que la continuidad de la Cuarta Transformación será uno de los principales temas del debate público rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.