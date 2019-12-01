Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- Luis Donaldo Colosio Riojas comenzará una nueva etapa en su trayectoria política al separarse de sus funciones en el Senado de la República para concentrarse en su aspiración de gobernar Sonora en 2027, entidad donde nació y a la que buscará regresar políticamente bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC).

El legislador solicitó licencia por tiempo indefinido, la cual entrará en vigor este jueves 26 de noviembre, luego de aceptar la invitación de su partido para contender por la gubernatura. Su decisión deja atrás la posibilidad de buscar el gobierno de Nuevo León, estado en el que ha desarrollado buena parte de su carrera política.

Colosio Riojas explicó que su interés por Sonora está relacionado con sus raíces familiares y con la intención de trabajar por la tierra de origen de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta. También señaló que su participación en el proceso electoral busca dar continuidad al ideario que éste impulsó hace tres décadas.

El senador anticipó que la contienda será complicada, aunque expresó su confianza en que se desarrolle con propuestas y sin descalificaciones. Además, adelantó que recorrerá todos los municipios de Sonora para presentar su proyecto y mantener contacto directo con la población.

Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas con otros partidos, aseguró Colosio Riojas, quien sostuvo que buscarán posicionarse como una alternativa frente a las fuerzas políticas tradicionales. Con su salida del Senado, el emecista se alista para participar en el proceso interno rumbo a la elección de 2027.