Magdalena, Sonora, a 23 de noviembre de 2026.- El senador Luis Donaldo Colosio Riojas definió su futuro político rumbo a las elecciones de 2027 al anunciar que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para competir por la gubernatura de Sonora, con lo que dejó de lado la posibilidad de participar en la contienda por Nuevo León.

La decisión fue comunicada a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que el legislador explicó que aceptó la invitación del partido naranja luego de un periodo de reflexión sobre su trayectoria, su vocación de servicio y la historia de su familia.

En el mensaje, grabado en Magdalena de Kino, Sonora, donde se encuentran los restos de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, el senador expresó que su aspiración también está relacionada con el legado político de su padre, quien buscaba gobernar la entidad antes de convertirse en candidato presidencial.

Colosio Riojas sostuvo que su intención es impulsar un proyecto enfocado en las familias sonorenses, con un enfoque humanista, cercano a la ciudadanía y con profesionalismo. Asimismo, señaló que mantiene presente el propósito de servir a la población y que su incursión en la política debe responder a esa responsabilidad.

El legislador también hizo referencia a los sacrificios que implica la vida pública y a la importancia de no perder de vista las razones por las que se ingresa al servicio público, al asegurar que su compromiso con la gente permanece vigente.

Con este anuncio, el senador de MC se perfila para participar en el proceso interno de su partido rumbo a la renovación del gobierno de Sonora en 2027, entidad que actualmente es gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

Colosio Riojas cuenta con experiencia en cargos públicos, pues fue diputado local en Nuevo León de 2018 a 2021, alcalde de Monterrey de 2021 a 2024 y, desde 2024, ocupa un escaño en el Senado de la República.