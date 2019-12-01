Cercanía con la gente y trabajo legislativo consolidan a Giulianna Bugarini en primer lugar de las encuestas de Morena en Morelia

Cercanía con la gente y trabajo legislativo consolidan a Giulianna Bugarini en primer lugar de las encuestas de Morena en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:20:24
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Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- La diputada local Giulianna Bugarini destacó que su cercanía con la ciudadanía, los años recorriendo las colonias de Morelia y su trabajo legislativo a favor del pueblo se reflejan en las recientes encuestas, que la ubican en primer lugar entre las mujeres consideradas para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación en el municipio.

De acuerdo con las mediciones publicadas durante octubre, LaEncuesta.mx registró para Bugarini 18.7 por ciento de las preferencias en un ejercicio y 17.5 por ciento en otro, mientras que Opinión Morelia le otorgó 20.2 por ciento. En estas mediciones apareció como la mujer mejor posicionada entre los perfiles evaluados, consolidando su presencia en el escenario político de la capital michoacana.

Bugarini señaló que estos resultados son producto de una relación construida durante años con las familias morelianas. Afirmó que sus recorridos por colonias, comunidades y tenencias le han permitido escuchar directamente las necesidades de la población, particularmente la falta de agua, el deterioro de las calles, el alumbrado público y los servicios básicos.

Asimismo, destacó que su cercanía con la gente se ha traducido en trabajo legislativo para defender los derechos de las mujeres, proteger a niñas y niños, atender a los adultos mayores y cuidar los recursos públicos, manteniendo una agenda vinculada con las demandas de la ciudadanía.

Finalmente, Giulianna Bugarini aseguró que continuará recorriendo Morelia y trabajando desde el Congreso del Estado. Subrayó que la confianza de la gente se construye con presencia permanente, escuchando sus necesidades y convirtiendo sus demandas en acciones concretas.

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