Carlos Torres Piña se reúne con Napoleón Gómez Urrutia para fortalecer el papel del sindicalismo en la transformación de Michoacán

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.– El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo un encuentro con el diputado federal y dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, con quien coincidió en la importancia de fortalecer la organización de las y los trabajadores como una fuerza fundamental para profundizar los cambios sociales, económicos y políticos que vive México.

Torres Piña destacó que la historia de las conquistas sociales del país está profundamente ligada a las luchas del movimiento obrero, desde el reconocimiento de los derechos laborales hasta la defensa del salario, la jornada de trabajo y la organización sindical. Sostuvo que la Cuarta Transformación ha recuperado esa tradición histórica al colocar nuevamente a las y los trabajadores en el centro de la vida pública, después de décadas en las que las políticas neoliberales debilitaron sus derechos y privilegiaron los intereses de los grandes capitales.

Durante el encuentro, ambos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos nacionales y la necesidad de mantener el diálogo con los distintos sectores sociales. Torres Piña reconoció la trayectoria de Gómez Urrutia al frente del movimiento minero y subrayó que el sindicalismo democrático constituye una herramienta indispensable para defender los derechos conquistados, mejorar las condiciones laborales y garantizar que la prosperidad económica también llegue a quienes producen la riqueza del país.

“La transformación de México no se puede entender sin la lucha histórica de sus trabajadores. Los sindicatos han sido protagonistas de las grandes conquistas del pueblo y hoy tienen una responsabilidad fundamental: defender los derechos laborales y contribuir a construir un país con menos desigualdad, mejores salarios y mayor justicia social”, expresó Torres Piña.

Finalmente, el coordinador estatal señaló que Michoacán necesita mantener abiertos los espacios de participación con las organizaciones sindicales, los sectores productivos y los movimientos sociales, pues la transformación debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias trabajadoras. Reiteró que continuará impulsando el diálogo y la organización desde el territorio, convencido de que los cambios profundos del país sólo pueden sostenerse con un pueblo organizado y participativo.