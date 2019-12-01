Barragán consolida su triunfo en la interna de Morena

Barragán consolida su triunfo en la interna de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 10:05:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán consolida el primer lugar entre los perfiles de Morena rumbo a la presidencia municipal de Morelia, con 31.8% de las preferencias, de acuerdo con la más reciente encuesta de GobernArte, correspondiente a octubre de 2026.

Los resultados muestran a Barragán como el perfil con mayor respaldo en la medición interna de Morena, en un escenario de definición de aspirantes rumbo a las elecciones municipales de 2027.

La encuesta de GobernArte se suma a las mediciones que han colocado a Barragán como el perfil mejor evaluado para la contienda municipal.

La encuesta de GobernArte, se realizó en octubre. Muestra estratificada de 585 entrevistas y nivel de confianza del 95%.

Más información de la categoria
Marina destaca aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en el Pacífico y pérdidas multimillonarias para el crimen
Ultiman a un individuo en Tepalcatepec, Michoacán 
Ultiman a tiros a dos personas en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Dan 5 años de prisión a líder de organización criminal de Tepito
Más información de la categoria
Marina destaca aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en el Pacífico y pérdidas multimillonarias para el crimen
Cárteles e impunidad, principal amenaza para la prensa en México: Suman 169 periodistas asesinados y 98% eran de medios locales
Confirman muerte de un mexicano tras choque de trenes en España
Tragedia en Uruapan, Michoacán; mueren cinco miembros de una familia calcinados en su domicilio