Barragán consolida su triunfo en la interna de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 10:05:52

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán consolida el primer lugar entre los perfiles de Morena rumbo a la presidencia municipal de Morelia, con 31.8% de las preferencias, de acuerdo con la más reciente encuesta de GobernArte, correspondiente a octubre de 2026.

Los resultados muestran a Barragán como el perfil con mayor respaldo en la medición interna de Morena, en un escenario de definición de aspirantes rumbo a las elecciones municipales de 2027.

La encuesta de GobernArte se suma a las mediciones que han colocado a Barragán como el perfil mejor evaluado para la contienda municipal.

La encuesta de GobernArte, se realizó en octubre. Muestra estratificada de 585 entrevistas y nivel de confianza del 95%.