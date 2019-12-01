A casi 15 días de la definición en Morena Morelia, Barragán y Bugarini encabezan las preferencias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 12:19:49

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.– A menos de dos semanas de que Morena defina quién encabezará la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Morelia, Juan Carlos Barragán y Giuliana Bugarini se mantienen como dos de los perfiles más competitivos dentro de la contienda interna.

El proceso de selección entra en su etapa decisiva, con distintos ejercicios de medición y encuestas que buscan identificar a los perfiles con mayor reconocimiento, aceptación y respaldo ciudadano.

Por un lado, Juan Carlos Barragán ha fortalecido su presencia territorial mediante recorridos y trabajo político en colonias, comunidades y tenencias de Morelia. Por su parte, Giuliana Bugarini también ha intensificado su trabajo en territorio, caminando las calles y manteniendo contacto directo con la ciudadanía, donde ha encontrado una respuesta favorable y muestras importantes de aceptación.

Este posicionamiento ha colocado a Bugarini como una de las figuras femeninas más fuertes de Morena en Morelia, convirtiéndola en una contendiente competitiva y en una alternativa con posibilidades reales de encabezar los esfuerzos del movimiento en la capital michoacana.

Además de su presencia territorial, Bugarini cuenta con trayectoria dentro del movimiento y actualmente se desempeña como diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Ambos perfiles han ganado protagonismo en una contienda donde también figuran Luis Navarro y Ernesto Núñez, entre otros cuadros políticos.

La definición será clave para el futuro de Morena en la capital michoacana, pues quien resulte seleccionado tendrá la responsabilidad de encabezar la organización territorial y construir la ruta política rumbo a 2027.

Con el reloj en contra y las definiciones cada vez más cerca, la pregunta que comienza a dominar la conversación interna es: ¿Barragán o Bugarini, quién llegará con mayor respaldo a la recta final y qué género se va a definir?