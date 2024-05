Vamos a apostarle al agua potable para todos, dice el candidato a alcaldía de Morelia, René Valencia

Morelia, Michoacán, 2 de mayo de 2024.- A los problemas de Morelia hay que entrarle de fondo, tomar el toro por los cuernos y destinar el dinero municipal que sea necesario para que las y los morelianos puedan contar con servicios públicos de calidad, como el de agua potable en sus hogares, afirmó René Valencia, candidato del PRI a la Alcaldía de Morelia.

“Vamos a apostarle al agua potable, vamos a entrarle. Se debe tecnificar y modernizar toda la estructura para el bombeo y la distribución del agua. Que el proceso sea automatizado. Necesitamos que los recursos se pongan a trabajar, no que se los roben, es lo que se tiene que hacer como prioridad en el tema del agua potable”, dijo.

El tema de la modernización de la infraestructura de la red hídrica de Morelia, es una de las prioridades del gobierno de René Valencia, para que en cada hogar moreliano se cuente con el vital líquido, además de que se mantendrá una política pública amigable con el medio ambiente, así como de cuidado de los bosques morelianos.

“Tenemos un programa integral, no somos novatos, sabemos lo que hacemos, que no les vendan espejitos, las perforaciones y pozos de nada sirven, hay muchísimos pozos en Morelia que por falta de mantenimiento ya no se obtiene agua y están en desuso”, agregó el abanderado priista.

René Valencia señaló el caso del canal principal de conducción de la Presa de Cointzio a la planta potabilizadora del OOAPAS, el cual fue construido hace más de 70 años, y actualmente presenta fugas en las cuales se desperdicia un gran porcentaje del agua.

“No se le ha hecho absolutamente nada de reparaciones profundas, solo limpieza superficial, este canal tiene infinidad de fugas, no de ahorita, tiene años y años que nadie le ha apostado a arreglarlo y darle mantenimiento exhaustivo. La parte que va enterrada, está hecha con concreto armado, más adentro tiene mampostería, y ese concreto por el tiempo de vida ya caducó, no sirve, no es problema solo de esta administración, sino de anteriores que han estado, que nadie le ha apostado a meterle dinero a este tipo de obras que es donde se ocupa”, abundó.

El también activista social pidió a los ciudadanos no permitir que los políticos de siempre sigan con sus promesas de que ahora sí van a trabajar, cuando hay muchas cosas por hacer y no hay tiempo que perder.

“En tus manos está que este 2 de junio, René si resuelva o siga lo mismo de siempre”, finalizó.