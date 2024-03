Tarde o temprano, López-Gatell enfrentará la justicia mexicana luego del desastre COVID-19: Xóchitl Gálvez 

Salina Cruz, Oaxaca, 24 de marzo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, afirmó que tarde o temprano el exsubsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, enfrentará la justicia tras calificarlo como el responsable del exceso de muertes por COVID-19 en la República Mexicana.

“Hicieron una línea de tiempo y han podido demostrar que Hugo López-Gatell no atendió a la ciencia, porque en el momento que se supo que el Covid se transmitía por aerosoles y no por gotículas, el uso de cubrebocas era clave y él se atrevió a decir que no servía”, comentó Gálvez, en una reunión que sostuvo con pacientes que padecen diversas enfermedades crónicas y no han tenido buena atención de instituciones públicas, en Salina Cruz, Oaxaca.

“Y el no haberle hecho caso a la ciencia hizo que hubiera más personas fallecidas por Covid", recalcó.

"Me parece que Hugo López-Gatell, en algún momento de su vida, tiene que enfrentar a la justicia, porque él es el responsable del exceso de mortalidad”, dejó en claro la candidata a la Presidencia de México de la oposición.