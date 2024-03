Sheinbaum pide imparcialidad en el INE, ante quejas por Hora Nacional

Gómez Palacio, Durango, a 25 de marzo 2024.- La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), que muestre imparcialidad ante las quejas que se presentan durante el proceso electoral, como la Hora Nacional.

En conferencia de prensa desde Gómez Palacio, Durango, la coordinadora de los Comités de las Defensa de la Cuarta Transformación (4T), comentó que su equipo ha presentado quejas contra la “guerra sucia” que presuntamente lleva a cabo la oposición, como la supuesta compra de bots en el extranjero, sin embargo, el INE no lo ha investigado.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, reclamó Sheinbaum Pardo.

La aspirante presidencial respondió a pregunta expresa sobre que presuntamente la han promocionado en los programas de la Hora Nacional, que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas y señaló que tras el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dejará que el TEPJF o la siguiente instancia sea quien emita una opinión sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica.

"Emitieron otro comunicado hoy, ¿no? CIRT emitió otro comunicado el día de hoy en donde dice que defina el Tribunal o la siguiente instancia para ver si realmente está o hubó alguna difusión que se considerará que está fuera del momento electoral… El INE debe revisar una por una, nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejos", agregó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.