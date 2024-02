Seguridad de candidatos debe ser prioridad: Víctor Serrato Lozano

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2024.- La seguridad de las candidatas y candidatos debe ser un tema de muy alta prioridad para el estado, aseveró el fiscal especializado en Delitos Electorales, Víctor Serrato Lozano.

Sobre el particular, el funcionario aseveró que “las autoridades involucradas en el proceso electoral deben velar con alto compromiso para que salgan bien las cosas en lo material y no caer en el exceso de confianza de que no pasa nada”.

"En su conjunto todas las instituciones que de alguna u otra manera somos los responsables de tomar acciones, debemos tener estrecha coordinación para que todo salga bien", dijo.

Serrato Lozano recalcó “sería un error caer en la confianza de que no pasa nada" y detalló que al momento tienen en la Fiscalía a su cargo tres solicitudes de medidas de protección, las cuales hicieron igual número de aspirantes por temas de amenazas.

Agregó que también hay cuatro investigaciones por violencia política en razón de género contra mujeres y una solicitud de medidas de protección realizada por un líder partidista.