Reúne Alfonso Martínez a más de 20 mil morelianas y morelianos en su cierre de campaña

Morelia, Michoacán; 25 de mayo de 2024.- Alfonso Martínez Alcázar cerró de forma espectacular su campaña, al reunir a más de 20 mil morelianas y morelianos en una Plaza Valladolid que lució chica por la gran convocatoria.

Frente a una plaza repleta, Alfonso agradeció el cariño y respaldo en estos casi 45 días de jornada electoral, en donde tuvo la oportunidad de recorrer la ciudad, así como sus tenencias y comunidades.

Recordó que hace 3 años salió a pedir el voto de la ciudadanía y le expresaron la necesidad de atender el abandono en el que se encontraba la ciudad, generar obra pública, mejorar los servicios y atender la grave inseguridad que se vivía en la capital.

Señaló que con hechos, se cambió el rostro de Morelia, multiplicando al doble el número de obras, mejorando los caminos rurales y se recuperó la Policia Morelia, lo que permitió que hoy el municipio sea el más seguro de todo Michoacán.

Alfonso comentó que si se quiere continuar con este desarrollo, se requiere contar con legisladores que respalden a Morelia desde el Congreso, por eso pidió apoyar a las y los candidatos del PAN y el PRD que buscan una diputación local, federal y la senaduría.

Alfonso Martínez reconoció el respaldo de las asociaciones civiles, sociales y organizaciones políticas del PAN, PRD e incluso del PRI que lo apoyan, pese a no ir en coalición; también agradeció la simpatía que le han brindado ex gobernadores y ex presidentes de Morelia.

Subrayó que para la siguiente administración, se consolidarán grandes proyectos, como el Parque Agroindustrial, el Mercado Gastronómico y cientos de calles más que serán rehabilitadas en todo el municipio.

Previo a su mensaje, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, destacó que la victoria de Alfonso es un dique nacional que demuestra la fuerza de la coalición; asimismo, las candidatas Araceli Saucedo y Andrea Villanueva, reconocieron que Alfonso es quien mantendrá el desarrollo de Morelia.