René Valencia promete que Morelia será Metropolitana y de Clase Mundial

Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2028.- Con René Valencia, Morelia tendrá un verdadero desarrollo metropolitano con obras de infraestructura hídrica, vial y de seguridad en conjunto con los municipios de Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, que permitan brindar un mejor servicio para los habitantes de estas demarcaciones.



Por ello, en un evento donde se contó con la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente nacional del PRI, como testigo de honor, así como el dirigente estatal, Memo Valencia, el candidato priista a la Alcaldía moreliana firmó el Acuerdo para del Desarrollo Metropolitano de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón, con los también aspirantes a la presidencia municipal, Bladimir González Gutiérrez, Armando Páez Pille y Adán Sánchez López, respectivamente.



Recordó que Morelia contará con un helicóptero que apoye a diferentes labores en toda la zona conurbada, no solo en la capital michoacana.



"Seguro estoy que ellos van a ser presidentes municipales y vamos a echar a andar este plan metropolitano, porque dentro de mis ejes de campaña está el contar con un helicóptero en Morelia, un helicóptero que va a brindar seguridad, va a servir de rescate y ambulancia aérea, va a servir para el apagado de incendios forestales porque estamos acabando con nuestro planeta y a nadie le interesa", dijo.



Tema principal del plan de trabajo de René Valencia es también llevar agua potable a todos los hogares, así como el tratamiento de las aguas residuales, problema que aqueja a los municipios vecinos y con quienes detonará diversos proyectos para la construcción de plantas potabilizadoras.



"Más de la mitad de aguas residuales que llegan a Álvaro Obregón y Tarímbaro, llegan de aguas limpias y cristalinas que hoy en este momento se están contaminando después de brotar de los nacimientos de agua, pero a los políticos no les interesa eso. Vamos a arreglar esa situación y vamos a echar a andar las plantas tratadoras que sean necesarias para nuestras futuras generaciones", afirmó.



El abanderado tricolor insistió frente al líder nacional priista que "quiero que me recuerden cuando entregue mi gestión, como el presidente municipal que cumplió lo que dijo, vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar a los morelianos, vamos a cuidar a los turistas, vamos a cuidar a los bomberos, vamos a cuidar a los empleados del Ayuntamiento, vamos a cuidar la economía moreliana".



En su oportunidad, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, llamó a cerrar filas por el candidato del Revolucionario Institucional, a apoyar está propuesta joven, profesional, que conoce a la gente y sabe que para trabajar con los ciudadanos, es estar con ellos, compartir los mismos problemas como René Valencia.



"El PRI tiene una propuesta sólida, un hombre de palabra que se compromete y cumple, y que no va a dejar de trabajar y aunque les duela a muchos va a ganar la Presidencia Municipal, René Valencia con todo el apoyo y con todo el respaldo", dijo.



En compañía de los integrantes de su planilla, equipo de campaña y cientos de militantes y simpatizantes priistas, René Valencia, llamó a la ciudadanía a cuidar la elección el 2 de junio.



"Es el único día que les importan a los políticos, necesitamos cuidar nuestra elección para sacar muchísimos votos el Partido Revolucionario Institucional, ocupamos llevar a los mejores candidatos, a las mejores candidatas para que los ciudadanos tengan dignos representantes", finalizó.



Estuvieron presentes también en este evento, la secretaria general del partido, Xóchitl Ruíz, los candidatos del PRI a diputados locales por Morelia, Yanitzi Palomo, Jonathan Sanata, Marisol Aguilar y Daniela de Los Santos.



También Antonio Sosa, candidato a diputado por el distrito local de Tarímbaro; Karla Carmona, aspirante a diputada federal por el distrito de Hidalgo, así como Yadira Guerrero, candidata diputada de representación proporcional.