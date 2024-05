Promete Claudia Delgadillo construir otro hospital en Tolimán, Jalisco

Tolimán, Jalisco, a 24 de mayo 2024.- La candidata a la gubernatura de Jalisco, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo González, prometió que de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, construirá un nuevo hospital en el municipio de Tolimán.

Lo anterior, en su visita a dicho municipio, como parte de su gira de campaña, en la que acudió a las 125 cabeceras municipales del estado. En Tolimán, se e comprometió a reforzar los servicios básicos así como instalar hospitales de 24 horas con medicamentos suficientes para que las personas no sufran por el desabasto de medicinas.

“Habrá médico las 24 horas y nosotros sí nos vamos a coordinar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con ella vamos a firmar un convenio para el medicamento, ahorita no hay medicamento porque no hay convenio, porque quien está gobernando ahorita no quiso firmar los convenio, pero nosotros sí los vamos a firmar”, aseguró Delgadillo González.

Por otra parte, la morenista se comprometió a realizar estudios para localizar pozos de agua y de ellos sustraer el líquido que abastezca en su totalidad a los moradores de esta región de Jalisco.