Presenta Minés de la Fuente denuncia contra Javier May por violencia política de género

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo del 2024.- La candidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Tabasco, María Inés de la Fuente, presentó una denuncia en contra de su adversario de Morena, Javier May Rodríguez, por violencia política de género.

La aspirante emecista acusó a su homólogo morenista de haberla violentado, luego de que May Rodríguez señaló que ella estuviera contendiendo por el Gobierno de Tabasco, mientras su esposo Gerald Washington Herrera obtuvo una candidatura plurinominal.

En ese sentido, Minés de la Fuente consideró que dichas declaraciones ofenden a todas las mujeres del estado.

"Como es de conocimiento público, en el Segundo Debate, Javier May realizó comentarios misóginos hacia mi persona, diciendo que era una pena que yo estuviera haciendo campaña mientras mi esposo aspira a ser candidato plurinominal. Que era mejor que caminara él y no yo. Esa declaración no sólo me ofende a mí sino a todas las mujeres tabasqueñas, que hemos luchado por abrir espacios en todos los sectores. Según May, las mujeres no tenemos la capacidad de ocupar este tipo de candidaturas y espacios de poder, ya que quienes deben contender son solo hombres. Lo que Javier May piensa es que las mujeres deben estar subyugadas a los esposos, que no debe participar en la vida pública", externó.

Por lo anterior, realizó un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que sancione con prontitud al abanderado de Morena-PT-PVEM.

"Tabasco no merece tener como gobernador a alguien que desprecie y denigre a las mujeres. Las tabasqueñas no quieren como gobernador a alguien que genere violencia de género. Mi llamado a la autoridad para que actúe de inmediato, antes de que concluya la elección, y que la sanción resulte ejemplar", sentenció la abanderada emecista.