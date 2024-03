Presencia del crimen organizado dificulta hacer campaña en Tierra Caliente, reconoce Francisco Huacus

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo del 2024.- Paco Huacus Esquivel, candidato a diputado federal por el distrito 02, indicó que durante su recorrido de campaña se le han acercado presuntos integrantes de grupos delictivos que hacen labores de vigilancia en las comunidades, la finalidad es cuestionarlo sobre su presencia en la zona.

Detalló que al ingresar a los municipios correspondientes a su distrito, observan a los llamados “punteros” que los vigilan durante su estancia en las regiones donde efectúan labores proselitistas.

“Hemos tenido diálogo porque se han acercado, sobre todo en Tierra Caliente se han acercado grupos a través de los punteros que tienen en las entradas y salidas y uno se da cuenta cuando lo andan persiguiendo para todos lados y qué es lo que quieren, investigar quién va ahí y qué anda haciendo ahí, pero como tal una amenaza no”, apuntó el abanderado de la coalición Fuerza Corazón por México.

Huacus Esquivel prefirió no dar por el momento los nombres de los municipios donde se han presentado las mencionadas acciones, “me quiero reservar o no me van a dejar entrar”, indicó, son once las demarcaciones que corresponden al distrito federal 02, entre ellos Apatzingán.

El candidato a diputado federal actualmente cuenta con seguridad personal brindada por el estado en coordinación con la federación, también efectúa sus recorridos en un vehículo blindado, al inicio de su campaña Paco Huacus, informó en sus redes sociales que portaría un chaleco anti balas como medida de seguridad