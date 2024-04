Por intereses políticos declararon improcedente mi candidatura: Óscar Escobar

Morelia, Michoacán, a 22 de abril del 2024.-El diputado local de Movimiento Ciudadano, Óscar Escobar Ledesma, acusó que existen intereses políticos para no permitirle participar en el proceso electoral como aspirante a legislador por el distrito de Pátzcuaro.

Dijo que existe "un mano negra", detrás de la improcedencia de su candidatura, ante medios de comunicación dijo saber los nombres de las personas que están involucrados, incluso señaló que presuntamente existe la participación de consejeros del Instituto Electoral de Michoacán.

Sabemos quiénes están detrás de esto, está situación la única manera de explicarla es que hay un interes político, no hay nada legal, ni nada objetivo que me nieguen la candidatura, me la estan negando evidentemente por intereses políticos y no tenemos duda de que hay mano negra en este proceso , saben que estamos punteando en el distrito 15 y que estamos arriba y ellos nos quieren bajar a la mala", indicó el legislador local.

Agregó que continuar con un proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por lo pronto nada le impide continuar en calle solicitando el voto para Movimiento Ciudadano.

"No nos vamos a detener y vamos a seguir en las calles y dar pelea en los Tribunales...ni un solo día dejo de trabajar y presentar la propuesta de Movimiento", comentó Óscar Escobar quien apuntó que en el partido naranja le apoyan en sus determinaciones.