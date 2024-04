Paulina Aguado le apostará a la seguridad de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2024.- Seguridad y Movilidad serón los dos ejes en los que Paulina Aguado Romero candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Movimiento Ciudadano centrará sus propuestas, las cuales habrá de dar a conocer a la ciudadanía a partir del 15 de abril.

Durante su registro ante el Consejo Local del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la expanista, quien además aclaró que nunca fue militante de ese instituto político, aseguró que la capital del estado dejó de ser lo que era hace tres o cuatro años en materia de seguridad.

“Todos estamos preocupados por la seguridad, es un Querétaro diferente al que teníamos hace 3 o 4 años, pero estamos listos para escuchar a la ciudadanía, para recibir sus opiniones, pero como primer eje tenemos el tema de seguridad y como segundo eje el de la movilidad que perjudica nuestro trabajo, que perjudican que estemos tranquilos y en paz”.

Sobre sus adversarios políticos, negó que esté en desventaja con ellos, aunque hay algunos que empezaron a hacer campaña desde hace dos años y con recursos del erario público.

“Hay candidatos que se “brincaron” los tiempos y que llevan haciendo campaña desde hace dos años; esa vieja política de usar los recursos públicos anticipadamente para hacer eventos disfrazados, maquillados y es lo que justo la ciudadanía no quiere, esto es orgánico, genuino, esto es real, no hay gente pagada o que esté amenazada en sus trabajos para estar aquí acompañándome aquí hay gente que de corazón quiere un cambio y un movimiento ciudadano”.

Se dijo lista para comenzar con este proyecto a partir del 15 de abril que arrancan las campañas políticas.

“Somos la tercera vía que necesita la ciudadanía, somos esa vía para que la gente se sume porque si hay a cuál irle y se llama Paulina Aguado y estoy lista para luchar, para defender a la ciudadanía de Querétaro, para empezar con las mejores propuestas; saldremos al debate y a la calle con todo el esfuerzo y toda la energía que merece la ciudad”.

Enfatizó que habrá compañeros y amigos de Acción Nacional que la habrán de acompañar en el proceso de campaña.

“Tengo grandes amigos, nunca fui panista militante, siempre fui candidata ciudadana a la diputación federal, siempre trabajé en gobiernos panistas porque me hicieron favor de invitar en su momento los liderazgos, pero nunca fui panista, hay gente valiosa que me van a seguir y que me va a acompañar en su momento”.