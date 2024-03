"No le tengo miedo ni a Trump ni a Biden", asegura Xóchitl Gálvez

Tijuana, Baja California, a 14 de marzo 2024.- La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que no le da miedo quién resulte vencedor en las elecciones de Estados Unidos, ya que, de llegar a ser presidenta de México no Aceptará imposiciones en aranceles ni agendas contra derechos humanos.

Lo anterior, durante su participación en el Foro “Frontera de Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo”, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde reiteró que le teme ni al ex presidente Donald Trump, ni al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, ya que buscará establecer relaciones de cooperación.

“Hoy México, debe tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me dan miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente, al que me pongan va a haber una relación franca, directa, clara; sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio (Ildefonso Guajardo). Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que viole derechos humanos”, aclaró la presidenciable de oposición.

Por otra parte, durante un encuentro con especialistas en migración cerca de la frontera con EEUU, sostuvo que el fenómeno migratorio no debe verse como un problema, sino como una oportunidad.

Asimismo, criticó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de permitir que la República Mexicana sea “tercer país seguro” sin obtener nada a cambio de Estados Unidos.