No he podido hacer campaña en un municipio de mi distrito: Irma Moreno

Ario de Rosales, Michoacán, a 25 de mayo de 2024.- "He estado recorriendo este distrito, he andado de arriba para abajo; son seis municipios los que abarca, pero sólo en cinco he podido entrar", lamentó la candidata a diputada local, Irma Moreno Martínez.



En un encuentro con Encargados del Orden y Comisariados Ejidales que apoyan a la candidata a presidenta municipal, Jenny Ledesma Esquivel, Moreno Martínez detalló que, durante la campaña electoral ya visitó Acuitzio, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro y Ario.



"Debemos cerrar filas, quiero que ustedes nos ayuden porque de aquí nos tenemos que ir fortalecidos en votos", señaló.



Por su parte, el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, comentó que la situación es compleja en el distrito 19.



"Casualmente, nuestra candidata en ese distrito no ha podido estar ni hacer campaña, la candidata del PRI a presidenta municipal, ni siquiera ha podido visitar el municipio. No pudimos ni siquiera integrar Representantes de Casillas", informó.



Por ello, dijo Memo Valencia, la elección en el distrito está amenazada, porque por un sólo municipio se puede poner en riesgo la votación.



"¿Que debemos hacer?, trabajar sin descanso, convenciendo a nuestras amigas y amigos para que en Ario de Rosales haya muchos votos democráticos en las urnas para poder hacer un contrapeso real a la injerencia de los poderes fácticos", finalizó.