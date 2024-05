No eran liderazgos, solo simpatizantes al Partido Verde, aclara Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2024.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar aclaró que las simpatizantes del partido que se sumaron al proyecto de Alfonso Martínez Alcázar no son liderazgos del mismo.

Este martes el candidato del PAN y PRD al gobierno de Morelia anunció que, a su proyecto, se habían sumado “liderazgos del Verde”, sin embargo, Paulina Mora como Marelyn González eran simpatizantes del PVEM.

“Ellas concordaban con la visión del partido, pero no son líderes como afirma el candidato. Es normal que, a estas alturas, a días de la elección sigan jugando sucio con este tipo de notas, tienen miedo y son estrategias que emplean cuando se ven en desventaja”, comentó el representante partidista.

Núñez Aguilar enfatizó que los perfiles que representan y comulgan con el proyecto del partido y de la coalición Sigamos Haciendo Historia se encuentran trabajando de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, difundiendo las propuestas verdes al proyecto de nación de la coalición.

Consideró que, ante los nervios de la oposición, “usan estrategias que suelen emprender cuando no saben que más hacer, nosotros seguiremos trabajando y no nos vamos a enfrascar en declaraciones y acusaciones que, además no se toman el tiempo de verificar”, sentenció.