Militancia del PAN prefiere no ir con PES

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero del 2024.-Javier Estrada Cárdenas, secretario general de Acción Nacional, indicó que la militancia panista prefiere no hacer alianzas con el Partido Encuentro Solidario.

En entrevista telefónica apuntó que en los encuentros con los panistas de diversos puntos del estado su pronunciamiento es caminar solo con el PRI y el PRD.

"Hay voces al interior del partido que prefieren no ir con el PES, que la posibilidad jurídica esta y que habría que analizar en algunos municipios que nuestras estructuras si quisieran ir, analizarlo dentro de los órganos del partido, el PES sigue reiterando que en el tema nacional no se estarían metiendo", indicó el ex diputado local.

Agregó que el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar sigue bien posicionado de la mano de Acción Nacional, y respecto a la postura del PRI de contar con un candidato propio a la alcaldía de la capital michoacana, consideró que el tricolor trae su propia estrategia y es de respetarse.

“El PAN hubo un momento que no tenía, el posicionamiento que hoy en día tiene en Morelia, haciendo conjunto con la marca Alfonso Martínez estamos muy arriba", apuntó.